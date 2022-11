AirPods Pro e Max ed il mancato supporto all'audio Lossless: Apple spiega il motivo

Pur essendo cuffie ed auricolari di fascia alta, con prezzi ben superiori ai concorrenti, leAirPods Pro di seconda generazione e le AirPods Max di Apple non supportano l’audio lossless.

Una scelta per molti incomprensibile, ma che è stata spiegata a What’s Hi-Fi? dall’ingegnere Apple Esge Andersen, che lavora nel team di Apple che si occupa proprio dei prodotti audio.

Per fare chiarezza: Apple sulle proprie cuffie high-and supporta solo i codec AAC ed SBC, mentre il resto dell’industria ha adottato codec come LDAC e varie versioni del Qualcomm aptX. L’AAC supera i 256 kbps, ben al di sotto dei concorrenti.

Andersen ritiene che la società non crede che il “codec sia limitante in termini di qualità dei prodotti Bluetooth”, ma piuttosto è convinta che “si possono ancora fare passi da giganti senza cambiarlo”, come fatto nel passaggio tra AirPods Pro ed AirPods Pro 2.

Apple quindi non sembra essere contraria all’adozione di un codec Bluetooth con bandwidth superiore. Piuttosto, l’azienda considera l’AAC il codec più affidabile rispetto ai suoi pari con risoluzione più elevata, sebbene come osservato dagli esperti l’LDAC e l’aptX abbiano raggiunto un livello di maturità importante.

”Vogliamo migliorare la qualità del suono e possiamo farlo con molti altri elementi. Non pensiamo che il codec attualmente sia la limitazione della qualità audio sui prodotti Bluetooth” ha affermato l’ingegnere, che evidenzia come la Mela abbia un gruppo di “esperti del suono” che offrono feedback sulla qualità audio. “Dobbiamo trovare un compromesso, perchè non si può rendere il suono perfetto per tutti” ha affermato.

Non aspettatevi quindi cambiamenti a stretto giro di orologio: Apple non ha alcuna intenzione di modificare il proprio approccio ed anche le future versioni delle AirPods continueranno a perseguire tale strada.