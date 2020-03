AirPods Pro, microSD SanDisk e Galaxy S20+ in offerta su Amazon

Anche quest'oggi su Amazon continuano ad essere disponibili tante offerte e promozioni. Nello specifico, il colosso di Jeff Bezos propone a prezzo ridotto le AirPods Pro di Apple, ma anche una microSD targata SanDisk ed il Galaxy S20+ di Samsung.

Partendo dalle AirPods Pro, le cuffie senza fili di Apple cancellazione attiva del rumore possono essere portate a casa a 245 Euro, il 7% in meno rispetto ai 263 Euro precedenti, che si traduce in un risparmio di 18 Euro. La spedizione è garantita direttamente da Amazon, così come la vendita. Attraverso la pagina del prodotto è anche possibile aggiungere all'ordine l'AppleCare+ a 39 Euro.

Per quanto riguarda lo smartphone, il Galaxy S20+ nella colorazione Light Blue, con 128GB di storage comunque espandibile tramite microSD, può essere acquistato a 962,13 Euro, per una riduzione del prezzo del 6%, pari a 63,86 Euro. Il prezzo precedente proposto da Amazon è di 1.025,99 Euro, quindi il risparmio è importante.

Infine, la scheda di memoria SanDisk è da 256GB, di classe 10, UHS-I, U3, App Performance A2 ed in grado di garantire una velocità di trasferimento dati fino a 160 Mb/sec. In questo caso il prezzo proposto è di 59,99 Euro, rispetto agli 80,90 Euro, per un risparmio di 20,91 Euro.