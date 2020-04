AirPods Pro in offerta su Amazon ad uno dei prezzi più bassi di sempre

Anche Amazon quest'oggi propone delle interessanti offerte sui prodotti hi-tech. Tra tutte, abbiamo trovato una promozione sulle AirPods Pro, il cui prezzo si avvicina ad uno dei più bassi di sempre raggiunti durante il periodo natalizio.

Gli auricolari senza fili della società di Cupertino, infatti, possono essere acquistati a 229 Euro, 50 Euro in meno rispetto ai 279 Euro di listino. Dati alla mano, si tratta di uno dei prezzi più convenienti dal lancio, ma anche degli ultimi mesi in quanto solo qualche settimana fa si erano portate a 226 Euro.

Le AirPods Pro differiscono dai modelli "classici" per la presenza di un sistema di cancellazione attiva del rumore e la modalità trasparenza che permette di ascoltare anche il suono circostante, oltre che dei contenuti in riproduzione. Le cuffie sono anche resistenti all'acqua ed al sudore ed includono un sistema di equalizzazione adattiva che regola la musica in base alla forma dell'orecchio.

Nella confezione sono inclusi anche tre diversi cuscinetti di ricambio, che possono essere acquistati anche sul sito Apple al prezzo di 9 Euro.

A causa delle restrizioni sulle spedizioni, però, Amazon sottolinea che i tempi di consegna potrebbero essere più lunghi ed infatti effettuando l'ordine nel momento in cui stiamo scrivendo la consegna è prevista solo per il 7 Maggio.