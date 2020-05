AirPods Pro in offerta al miglior prezzo su Amazon: oltre 50 Euro di sconto

Torna l'offerta di Amazon sulle AirPods Pro, le cuffie senza fili di Apple. Il colosso degli e-commerce permette di acquistarle al miglior prezzo del web, che permette di risparmiare oltre 50 Euro rispetto al costo di listino del colosso di Cupertino.

Nello specifico, le AirPods Pro sono disponibili a 226,99 Euro, il prezzo più basso raggiunto su Amazon di recente. Il risparmio è considerevole se si conta che sul sito web Apple vengono vendute a 279 Euro, ecco perchè si tratta senza dubbio di un'ottima occasione per coloro che sono interessati.

La disponibilità non è immediata ed infatti nella scheda è indicato che la spedizione è prevista in 1-2 giorni lavorativi, ma come sempre Amazon non ha diffuso alcuna informazione sulla data di scadenza della promozione, ecco perchè consigliamo di procedere con l'ordine in caso d'interesse.

Le AirPods Pro rispetto ai modelli classici sono caratterizzate dalla presenza di un sistema di cancellazione del rumore e la modalità trasparenza che permette di ascoltare anche l'ambiente circostante. Inoltre sfoggiano il design in-ear che garantisce maggiore stabilità nell'orecchio anche durante l'attività fisica, grazie ai cuscinetti in tre taglie in silicone. Aspetto da non sottovalutare è che sono anche resistenti all'acqua ed al sudore, che le rende ideali anche durante gli allenamenti.