AirPods Pro in offerta al miglior prezzo di sempre su Amazon Italia!

Tornano in offerta le AirPods Pro di Apple. Quest'oggi la promozione proposta da Amazon può a tutti gli effetti essere considerata una bomba, perchè le cuffie senza fili del colosso di Cupertino, con cancellazione attiva del rumore possono essere acquistate al prezzo più basso di sempre.

Amazon consente infatti di portarle a casa a soli 217,99 euro, per un risparmio importante rispetto ai 279 Euro del listino Apple. Nel momento in cui stiamo scrivendo nella scheda tecnica del prodotto viene indicata come data di spedizione il 15 Maggio 2020, con tutti i vantaggi Prime previsti nell'ordine, tra cui la spedizione veloce.

Amazon, come avvenuto anche in passato, non ha fornito alcuna indicazione sulla data di scadenza dell'offerta, motivo per cui raccomandiamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse. Nella scheda viene anche data la possibilità di aggiungere la AppleCare+ per due anni al prezzo aggiuntivo di 39 Euro.



Le cuffie, rispetto alle AirPods "classiche" fanno della cancellazione del rumore il loro punto di forza, a cui si aggiunge il nuovo design in-ear caratterizzato dai cuscinetti in silicone disponibili in tre taglie. AirPods Pro sono anche resistenti ad acqua e sudore, un aspetto che le rende utili anche durante gli allenamenti.

La spedizione e vendita è gestita direttamente da Amazon.