Le AirPods Pro con porta USB-C sono finalmente realtà: tutto merito di un modder

Al contrario rispetto a quanto preventivato da rumor e leak, le AirPods Pro 2 non hanno un connettore USB-C, ma una tradizionale porta Lightning. La mancanza dell'ingresso USB-C nel case di ricarica delle cuffie, però, non sembra essere proprio andata giù ad uno youtuber, che ha deciso di moddare le sue AirPods Pro, rimuovendo la porta Lightning.

A realizzare il video è stato Ken Pillonel, che lo scorso anno si è reso noto per aver creato il primo iPhone con connettore USB-C, modificando la porta Lightning di un iPhone X. Pillonel, lo ricordiamo, è un ingegnere ed è anche un esperto in questo tipo di operazioni, che ha replicato più volte sul suo canale: la procedura seguita dallo youtuber, insomma, non è affatto semplice, ma se lo desiderate potete provare a ripercorrere i suoi passi grazie ad una guida pubblicata su GitHub.

Non solo: Pillonel ha confermato che inizierà a vendere il PCB custom della cover USB-C delle AirPods Pro, in modo che la parte più complessa del lavoro non vada effettuata "in casa" dai singoli utenti. "L'ultimo video che ho realizzato aveva più di due milioni di visualizzazioni, ma quasi nessuno ha tentato di replicare quello che ho fatto", spiega Pillonel, che aggiunge: "Credo di sapere perché: rifare il PCB è troppo complesso. Speravo che qualcuno in Cina copiasse il mio lavoro e lo mettesse in vendita, ma non è successo: vuol dire che lo farò da solo".

Pillonel ha comunque confermato ai microfoni di The Verge che la mod funziona solo sulle AirPods Pro di prima generazione, perciò non è compatibile con la seconda generazione delle stesse cuffie o sulle AirPods "base". Tuttavia, non sembrano esserci differenze tra i case con e senza MagSafe di scorsa generazione, che sono entrambi compatibili con la mod.

Sfortunatamente, lo stesso modder ha confermato che per eseguire la procedura sono necessarie delle competenze specifiche già acquisite: "le persone avranno bisogno una certa esperienza nel saldare, assemblare e sistemare telefoni, nel sostituire batterie e in lavoretti simili. E avranno bisogno dei giusti strumenti per effettuare il lavoro".