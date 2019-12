AirPods Pro al prezzo più basso di sempre su Amazon per Natale

Tra i regali di Natale più desiderati ed attesi dagli utenti ci sono senza dubbio le AirPods Pro, come dimostrato dai tempi di spedizione di Apple Store che stimano la consegna addirittura a fine Gennaio. Da Amazon però oggi arriva un'interessante offerta.

Le cuffie senza fili di Apple di nuova generazione infatti possono essere acquistate a 235 Euro, il prezzo più basso di sempre se si confronta con quello di listino di 279 Euro. Dati alla mano è possibile risparmiare 45 Euro, un importo non banale.

Attenzione però: come indicato nella scheda tecnica, infatti, la consegna non è garantita al 100% per Natale. La disponibilità è prevista per il 21 Dicembre 2019, e le stime di consegna sono tra il 24 Dicembre ed il 3 Gennaio 2020. Amazon non riesce ad assicurare agli utenti che il pacco arrivi in tempo per i regali natalizi, nonostante benefici di tutti i vantaggi del Prime tra cui la spedizione senza costi aggiuntivi. Come sempre però Amazon non ha fornito alcuna indicazione in merito alla durata dell'offerta, motivo per cui è consigliabile effettuare l'ordine rapidamente prima che scada.

Le AirPods Pro rispetto a quelle "classiche" includono la cancellazione attiva del rumore, la modalità trasparenza, e sfoggiano un design in-ear grazie ai cuscinetti in tre taglie in silicone che permettono di immergersi nel suono dei propri album preferiti. E' anche presente un sistema di equalizzazione adattiva che regola automaticamente la musica in base alla forma dell'orecchio.