AirPods Pro in super sconto da Mediaworld ed Amazon a meno di 200 Euro!

Interessante offerta proposta da Amazon e Mediaworld sulle AirPods Pro. Le cuffie senza fili, infatti, possono essere acquistate allo stesso prezzo nei due negozi, oltre che nei punti vendita della catena di distribuzione.

Mediaworld nell'ambito dei nuovi Apple Days che saranno attivi fino al 31 Luglio 2020 in tutti i punti vendita sparsi sul territorio nazionale, permette di acquistare a 199,99 Euro, rispetto ai 279 Euro del listino Apple, con consegna che però non è gratuita e viene garantita entro venerdì 31 Luglio 2020 al prezzo di 2,99 Euro, mentre il ritiro in negozio è a costo zero.

Anche Amazon consente di acquistare le AirPods Pro a 199,99 Euro: lo sconto è praticamente lo stesso, ma la consegna è gratuita e garantita entro domani se si ordina nelle prossime sette ore. Attraverso la scheda del prodotto è anche possibile aggiungere la protezione extra AppleCare+ per cuffie al prezzo di 39 Euro, che garantisce un'estensione della garanzia per due anni.

Le politiche di reso che si applicano ai due negozi sono pressochè identiche, così come il prodotto. Siamo di fronte ad auricolari con la cancellazione attiva del rumore e modalità trasparenti, resistenti ad acqua e sudore e con l'equalizzazione adattiva che regola automaticamente la musica in base alla forma dell'orecchio.