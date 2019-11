Per AirPods Pro vendite superiori alle aspettative: spedizioni a quota 60 milioni nel 2019

Secondo un nuovo rapporto pubblicato da Bloomberg, nel 2019 le spedizioni di AirPods potrebbero raddoppiare a quota 60 milioni di unità a livello mondiale. Lo studio cita "persone vicine alla catena di produzione Apple", e fornisce alcune informazioni molto interessanti sul riscontro ottenuto dalle cuffie senza fili.

Nell'articolo di Debby Wu si legge che l'aumento annuo è stato in gran parte guidato da una "domanda molto più elevata del previsto" per le AirPods Pro, che sono disponibili sul mercato da inizio mese. Per soddisfare questa domanda, molti fornitori starebbero spingendo sull'acceleratore ed alcuni dei partner starebbero anche apportando delle modifiche alle linee produttive.

Le AirPods quindi continuano a confermarsi un fenomeno mondiale, oltre che uno dei prodotti di maggior successo della storia recente di Apple. Lanciate nel Dicembre 2016, hanno riscosso immediatamente un incredibile riscontro tra il pubblico ed hanno contribuito in maniera importante alla crescita della divisione "Wearables, Home & Accessories", che nell'ultimo trimestre ha registrato introiti per 6,5 miliardi di Dollari.

Il colosso di Cupertino non ha fornito alcuna indicazione in merito alle unità vendute, e non lo farà nemmeno nel corso dei prossimi trimestri, ma evidentemente anche il nuovo modello con cancellazione del rumore sta registrando un riscontro importante e si prepara a diventare uno dei regali preferiti dagli utenti per la stagione delle festività.