Le AirPods di seconda generazione tornano in offerta su Amazon

Mentre gli utenti attendono con insistenza la terza generazione delle AirPods, Amazon quest'oggi propone a prezzo scontato il secondo modello, lanciato a metà anno e che rispetto alla prima versione ha introdotto delle importanti novità a livello tecnico, a fronte di un design rimasto praticamente immutato.

Come dicevamo poco sopra, nella giornata di oggi il colosso di Jeff Bezos consente di acquistare le AirPods 2, con custodia di ricarica a 154,99 euro al posto dei canonici 179 Euro. La variante in offerta è quella senza ricarica wireless, il che vuol dire che non si potranno sfruttare i pad come quelli di terze parti in commercio per aumentare l'autonomia della batteria del case.

La ricarica quindi dovrà essere fatta esclusivamente tramite l'ingresso Lightning presente sulla parte inferiore della custodia.

Le AirPods 2 includono il supporto al comando "Hey Siri!" per attivare l'assistente vocale, che può essere utilizzato per dare il via alla riproduzione di brani o per effettuare chiamate. Inoltre, grazie al nuovo chip H1 sarà possibile collegarle rapidamente ai vari dispositivi wireless.

Sicuramente una buona offerta, per portare a casa quello che è rapidamente diventato anche nel nostro paese il fenomeno del momento. Basta fare un giro in città per accorgersi della grande quantità di persone che utilizzano le AirPods come cuffie ed auricolari.