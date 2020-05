AirPods Studio potrebbero essere le prime cuffie over-ear di Apple

Da diverse settimane ormai, si rincorrono diverse indiscrezioni secondo cui Apple starebbe lavorando ad un proprio marchio di cuffie over-ear, così come riferito dal noto leaker Jon Prosser. Le prossime cuffie dell’azienda di Cupertino dovrebbero essere commercializzate con il nome di “AirPods Studio” e non saranno economiche.

Il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 349 dollari. Apple è da tempo impegnata nello sviluppo di nuovi modelli per il mercato delle cuffie, ma fino ad ora, si è concentrata su prodotti come gli Airpods, comodi da indossare e facilmente trasportabili all'interno delle tasche. Gli AirPods Pro sono tra le cuffie Bluetooth più performanti e maggiormente richieste dagli utenti.

Tutte le altre tipologie, tra cui le cuffie ad archetto, sono state sviluppate sotto il marchio Beats, acquisita da diversi anni. Se queste voci venissero confermate, si tratterebbe del primo modello di cuffie griffate direttamente dall'azienda di Cupertino.

La particolarità più interessante, al momento, delle nuove cuffie over-the-ear è che potranno essere personalizzate in base ai gusti degli utenti, con colorazioni differenti e parti intercambiabili tra cui poter scegliere.

L’utente potrà così selezionare la combinazione perfetta per una seduta di allenamento o l’abbinamento ideale per il proprio outfit per il lavoro o per il tempo libero. Non abbiamo altre informazioni disponibili, ma molto presto potrebbero esserci importanti novità.

Jon Prosser, negli ultimi giorni, ha fatto trapelare anche nuove informazioni sulla prossima Apple TV 4K, che potrebbe far capolino sul mercato molto presto.