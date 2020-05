AirPods Studio potrebbero riconoscere come vengono indossate e molto altro

Le voci sulle prime cuffie over-ear di Apple si fanno sempre più ricorrenti, soprattutto a seguito delle diverse indiscrezioni comparse in rete nelle ultime settimane. Il lancio dovrebbe avvenire entro la fine dell'anno. 9to5Mac è riuscita a recuperare altri dettagli esclusivi sulle AirPods Studio, tra cui le principali specifiche tecniche.

Una delle caratteristiche principali delle classiche AirPods è la capacità di riconoscere quando l'utente le indossa o le toglie dall'orecchio, mettendo così automaticamente in pausa il contenuto riprodotto.

Le AirPods Studio potrebbero presentare una caratteristica simile ma con un differente funzionamento. Apple starebbe lavorando per includere dei sensori in grado di rilevare se le cuffie sono poggiate sulla testa o sul collo, molto probabilmente, perché i padiglioni restano al di fuori delle orecchie. Possiamo supporre che le AirPods Studio saranno in grado di riprodurre o mettere in pausa la riproduzione a seconda che le cuffie vengano indossate o riposte sul collo. La rilevazione del collo permetterà alle cuffie di restare accese mentre la musica è in pausa, proprio come avviene quando non si indossa solo uno degli AirPods.

Inoltre, potrebbe essere implementato un altro sensore in grado di rilevare il posizionamento nell'orecchio sinistro o destro, in modo da gestire automaticamente i flussi audio. Non ci sarà dunque un canale predominante sull'altro come invece accade in molte cuffie Bluetooth, per la quale è necessario indossarle entrambe onde evitare di perdere alcune funzioni.

Anche le nuove cuffie Apple dovrebbero essere dotate della cancellazione attiva del rumore e della funzione "Modalità trasparenza". Gli utenti saranno in grado di passare facilmente da una modalità all'altra per ridurre il rumore esterno o ascoltare il suono ambientale. Dato che le AirPods Studio dovrebbero essere indirizzate principalmente ad un uso professionale, associandole ad un Mac o ad un dispositivo iOS sarà possibile personalizzare le impostazioni dell'equalizzatore, con la possibilità di regolare le frequenze tra basse, medie ed alte.

Stando ad un rapporto pubblicato da Bloomberg, le cuffie over-ear a marchio Apple saranno disponibili in almeno due varianti: la prima utilizzerà tessuti in pelle mentre l'altra dei materiali più leggeri per l'utilizzo durante le sessioni di allenamento. La casa di Cupertino starebbe anche testando un nuovo design modulare con cuscinetti auricolari magnetici intercambiabili.

Le AirPods Studio sono già state indivduate nel codice beta di iOS 14, che mostrerebbe anche la presenza di due differenti colorazioni. Per quanto riguarda il prezzo, si vocifera possa aggirarsi attorno ai 349 dollari. La prossima WWDC 2020, che si terrà in modalità virtuale, potrà fornirci qualche dettaglio in più.