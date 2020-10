AirPods Studio sono vicine: costeranno 350 Dollari, ma non saranno all'evento di iPhone 12

Emergono altre indiscrezioni sul contenuto dell’evento Apple di prossima settimana. Dopo il mega leak su iPhone 12 di stamattina, che ha svelato dimensioni, prezzi e data di lancio della nuova lineup di smartphone della compagnia di Cupertino, il leaker Jon Prosser si sofferma su un altro prodotto che ha in serbo Apple: le AirPods Studio.

Le indiscrezioni intorno alle cuffie sono presenti sul web da tempo, e sono diventate ancora più incessanti a seguito della rimozione dei prodotti audio di terze parti dall’Apple Store, avvenuta questa settimana.

Questa decisione di Apple, tuttavia, non dovrebbe coincidere con la presentazione di AirPods Pro, dal momento che molte fonti hanno confermato a Prosser che le cuffie over-ear “non saranno presenti all’evento”, in quanto non entreranno in produzione prima del 20 Ottobre.

Il tipster a questo punto è sempre più convinto che Apple riprenderà la strategia adottata con le AirPods Pro dello scorso anno: molto probabilmente AirPods Studio saranno annunciate attraverso un comunicato stampa che svelerà anche la data d’arrivo sul mercato, ad un prezzo di 350 Dollari.

Lo stesso Prosser, inoltre, qualche ora fa ha anche confermato che all’evento Apple non saranno nemmeno presenti gli AirTags, i localizzato GPS di cui si è molto parlato nelle ultime settimane.

Il keynote a questo punto potrebbe essere quasi interamente dedicato ad iPhone 12, con HomePod Mini che potrebbe accompagnare.