AirPods: i tempi di consegnano si allungano a dopo il Natale

Apple ha registrato un forte incremento di richiesta per leconfermando in anticipo quanto previsto da KGI. Ora le spedizioni sono slittate a gennaio.

Tim Cook ha confermato ad agosto scorso l'incremento della produzione delle cuffie Airpods, già in passato infatti Apple non è stata in grado di soddisfare l'elevata domanda del prodotto. L'azienda durante l’ultimo keynote, aveva annunciato anche una serie di novità interessanti proprio per le sue cuffiette più discusse tra cui l’arrivo di nuovo case con il supporto ad AirPower che permetterà di ricaricare il guscio, e quindi le cuffie, tramite lo stesso protocollo della ricarica wireless utilizzato per iPhone 8, iPhone 8 Plus ed iPhone X.

Grazie all’esclusivo chip Apple W1, gli auricolari AirPods sono in grado di riconoscere l'esatto momento in cui vengono indossati, grazie a dei sensori ottici e ad un accelerometro di movimento che rilevano il contatto con l’orecchio. Il chip W1 attiva automaticamente il microfono e indirizza l’audio a entrambi gli auricolari, o solo a quello che sta venendo usato dall’utente, permettendo alle cuffie di avere consumi energetici inferiori alla concorrenza