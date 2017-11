AirPods: vendute 20 milioni di unità nel 2017, previsioni al rialzo nel 2018

Le AirPods a quanto pare sono inaspettatamente diventate un prodotto estremamente popolare nell’ecosistema di, che però non ha mai diffuso dati di vendita ufficiali, in quanto li ha sempre messe nella sezione “altro” del bilancio, insieme all’

Tutti infatti ricorderanno che nei primi mesi di disponibilità, le stime di spedizione erano di 2-3 settimane, salvo poi passare agli attuali 1-3 giorni, grazie ad un aumento della produzione annunciato dall’amministratore delegato della compagnia Tim Cook.

Secondo quanto riferito da Arthur Liao, un analista di Fubon Securities, le spedizioni delle AirPods nel 2017 avrebbero toccato quota 20 milioni di unità, ma non è tutto perchè sarebbe previsto un incremento a 30 milioni di unità nel 2018.

Anche se Inventec è attualmente l’unico produttore di AirPods, fonti del settore affermano che Luxshare Precision Industry starebbe lavorando per assicurarsi una quantità di ordini da parte di Apple, ovviamente in previsione dell’aumento della domanda previsto per il 2018.

Inventec stima di assemblare 50.000 unità di HomePod per il lancio di Dicembre, ma la produzione dovrebbe toccare quota quattro milioni l’anno prossimo.