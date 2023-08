AirTag 2, Apple ci sta lavorando: saranno compatibili con Vision Pro

Dopo che le AirTag si sono aggiornate grazie ad iOS 17, che ora consente di condividerle con amici e famigliari, arriva un'altra interessante indiscrezione sugli item tracker di Apple. Pare infatti che il colosso di Cupertino sia al lavoro sulla seconda generazione di AirTag: ma cosa cambierà rispetto ai prodotti lanciati nel 2021?

La notizia arriva da un tweet di Ming-Chi Kuo, analista che nelle scorse ore ha previsto il flop commerciale di iPhone 15. Kuo ha ripubblicato un suo vecchio post in cui spiegava che le AirTag di prima generazione erano un successo nonostante la scarsa pubblicità riservata loro da Apple, al punto che il prodotto sarebbe arrivato a "vendere 20 milioni di unità nel 2021 e 35 milioni di unità nel 2022. Se le vendite continueranno a crescere, sono convinto che Apple ne svilupperà una seconda generazione".

Detto fatto: in un nuovo post, Kuo ha aggiunto che le AirTag 2 sono in lavorazione presso Apple, ma non usciranno sul mercato molto presto. L'analista cinese, infatti, punta ad un inizio della loro produzione di massa nel quarto trimestre del 2024, ovvero tra ottobre e dicembre del prossimo anno, per una release giusto in tempo per le festività natalizie o a inizio 2025.

La parte più interessante del leak, però, è quella che dice che "Apple vuole costruire un ecosistema di Computing Spaziale, che avrà al suo centro Vision Pro e che integrerà altri dispositivi, comprese le AirTag 2". In effetti, nella presentazione di Apple Vision Pro i riferimenti al "Computing Spaziale" sono stati molteplici, anche se Apple non ha mai spiegato chiaramente di cosa si trattasse. Visto che comunque Vision Pro arriverà il prossimo anno, possiamo aspettarci di saperne di più tra qualche mese.

Ovviamente, è ancora troppo presto per fare speculazioni su come le AirTags 2 interagiranno con Vision Pro: fino ad ora, d'altro canto, gli item tracker di Apple hanno avuto un numero di utilizzi molto limitato e "di servizio", dunque un loro impiego più intensivo sarebbe una novità decisamente interessante per il device.