AirTag 2 in arrivo? Apple ci sta lavorando, ma ci vorrà ancora un po'

I rumor secondo cui Apple sta lavorando agli AirTag 2 si fanno sempre più insistenti. Nello specifico, il noto analista Ming-Chi Kuo ha più volte riportato che, viste le ottime vendite della prima generazione di AirTag, il colosso di Cupertino ne starebbe già realizzando un aggiornamento.

Secondo Kuo, spiega il portale Macrumors, lo sviluppo dei nuovi item tracker della Mela Morsicata non sarebbe ad uno stadio particolarmente avanzato: al contrario, gli AirTag 2 arriveranno solo nel 2025, con ogni probabilità insieme ad iPhone 17 o poco dopo. Nel mese di ottobre, infatti, Kuo ha spiegato che la "produzione degli AirTag 2 è stata posticipata dal quarto trimestre del 2024 allo stesso periodo del 2025".

Analogamente, il giornalista di Bloomberg Mark Gurman ha riportato nella sua ultima newsletter Power On (in larga parte dedicata agli sforzi di Apple nel comparto IA) che "Apple ha valutato l'idea di lanciare gli AirTag di seconda generazione nel 2024, ma le mie fonti mi hanno detto che, al momento, il piano è quello di far raggiungere loro il mercato nel corso del 2025".

Lo stesso Gurman ha poi riportato che le nuove AirTag arriveranno con un chip wireless proprietario di Apple e migliorato rispetto a quello implementato sotto la scocca degli item tracker di prima generazione. È possibile che quest'ultimo sia lo stesso chip Ultra-Wideband di iPhone 15, Apple Watch Series 9 e Ultra 2, oppure che si tratti di un prodotto mai visto prima: in entrambi i caso, esso dovrebbe migliorare l'accuratezza del tracking del dispositivo.

Infine, secondo Kuo gli AirTag 2 funzioneranno con Apple Vision Pro, anche se per il momento non è chiaro come i due dispositivi potranno interagire tra loro. Sicuramente, però, ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi.