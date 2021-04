Gli AirTag di Apple non sono compatibili con tutti gli iPhone ed iPad: ecco i requisiti

A pochi giorni dall'annuncio ufficiale di AirTag, continuano ad emergere informazioni sui localizzatori del colosso di Cupertino. In particolare, è interessante un aspetto che Apple non ha affrontato nel corso del keynote: la compatibilità.

Apple infatti ha annunciato che gli AirTag sono compatibili con i seguenti iPhone ed iPad:

i Phone ed iPod Touch con iOS 14.5 e versioni successive ;

; iPad con iPadOS 14.5 e versioni successive.

Ciò vuol dire che gli smartphone che non sono stati aggiornati ad iOS 14 non potranno localizzare gli AirTag attraverso l'applicazione Dov'è.

Allo stato attuale, è quindi possibile utilizzare AirTag su tutti gli iPhone dal modello 6s a quelli successivi.

La funzione "Precision Finding" delle AirTag richiede anche il chip USB U1, che non è presente nell'iPhone 6s e garantisce una maggiore precisione di localizzazione.

Ricordiamo che iOS 14.5 sarà disponibile in via ufficiale a partire dalla prossima settimana, ed include un'ampia gamma di novità tra cui - oltre al supporto alle AirTag - la possibilità sbloccare gli iPhone anche quando si indossa la mascherina, servendosi dell'Apple Watch. Come abbiamo avuto modo di raccontare nella giornata di ieri, è già possibile installare iOS 14.5 attraverso il programma beta di Apple in cui è stata pubblicata la release candidate anche di watchOS 7.4.