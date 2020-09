Anche AirTag di Apple è in produzione: debutto insieme ad iPhone 12?

Continuano a giungere indiscrezioni e notizie sulle prossime mosse di Apple. Dopo l'annuncio del keynote di settembre, ed i rumor sulla quasi certa assenza di iPhone 12, il Nikkei si sofferma su un altro prodotto in arrivo in autunno: AirTag.

Secondo quanto riportato dalla popolare rivista asiatica, la catena di produzione avrebbe iniziato l'assemblaggio del dispositivo che potrà essere utilizzato per tracciare la posizione degli oggetti. Ciò vuol dire che probabilmente il debutto è davvero vicino.

Nonostante ciò, però, non è detto che AirTag debutti già la prossima settimana. Molto più probabile ipotizzare un lancio in concomitanza con iPhone 12, in quanto il keynote del 15 Settembre dovrebbe essere dedicato quasi esclusivamente ai nuovi Apple Watch (si parla di un modello low cost ed Apple Watch Series 6) ed agli iPad Air di nuova generazione.

AirTag, come abbiamo avuto modo di riportare a più riprese su queste pagine, funzionerà con l'applicazione Dov'è di Apple. Si tratterà di un dispositivo da agganciare agli oggetti, che farà da localizzatore GPS, in modo tale da non perderli mai. E' il caso delle borse o dei portafogli, ma anche dei mazzi di chiave. Non è chiaro che prezzo avrà e soprattutto se arriverà anche in Italia ed Europa.

Nel frattempo qualche ora fa è emersa la possibile data di lancio di iPhone 12.