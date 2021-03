Gli AirTags di Apple si avvicinano: ecco quanto costeranno e quando saranno disponibili

Le AirTags non sono state presentate insieme ad iPhone 12 lo scorso anno, e le prime indiscrezioni parlavano di un lancio previsto a Marzo 2021 che, però, come abbiamo avuto modo di vedere non si è concretizzato. Ciò però non vuol dire che il lancio non sia vicino, ed oggi infatti emergono nuovi dettagli.

Secondo quanto affermato dal popolare leaker Max Weinbach tramite il canale youtube EverythingApplePro, gli AirTags saranno disponibili in una sola dimensione: 32 mm x 32 mm x 6 mm, praticamente quanto mezzo Dollaro ed un pò più piccole degli SmartTag di Samsung che sono grandi 39x39x9mm.

Il costo di un singolo AirTag dovrebbe essere di 39 Dollari, praticamente 10 Dollari in più rispetto alla controparte di Samsung che ha un prezzo di 29,99 Dollari.

La questione ancora aperta è legata alla disponibilità: Weinbach ritiene che l'annuncio arriverà a stretto giro di orologio, ma non tramite un evento ma attraverso il più classico dei comunicati stampa, un metodo usato di recente anche per altri prodotti come le AirPods Max. Nessuna informazione sull'eventuale arrivo anche sul mercato internazionale, come quello italiano.

Non è escluso che l'ufficialità possa arrivare anche nei prossimi giorni: iOS 14.5 è ormai vicino al lancio e nell'app "Dov'è" sono presenti proprio dei riferimenti espliciti ai localizzatori GPS. Non è però da escludere che tutto venga rimandato ad Aprile, quando dovrebbe tenersi il keynote primaverile.