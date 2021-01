Gli AirTags di Apple sono sempre più vicini: eccoli su Amazon

Gli AirTags sono tra i prodotti Apple in arrivo nel 2021 ma a quanto pare potrebbero debuttare già nelle prossime settimane. A svelarlo, indirettamente, è il produttore Spiegen che su Amazon ha mostrato il localizzatore della compagnia di Cupertino.

Come scovato da un utente italiano, infatti, il marchio di cover ed accessori ha pubblicato la fotografia che trovate in calce, in cui viene mostrato un portachiavi in cui inserire l'AirTag al suo interno: in questo modo sarà praticamente impossibile perdere le chiavi in quanto tramite l'app Dov'è gli utenti saranno in grado di localizzarle in qualsiasi momento.

Che gli AirTags di Apple siano ormai in arrivo sul mercato non è certo una novità: qualche settimana fa il popolare analista Ming-Chi Kuo aveva affermato che il nuovo accessorio arriverà nei negozi nel corso del 2021, ma questa immagine di Spigen indica che lo sviluppo è ormai terminato e manca davvero poco all'arrivo sul mercato.

Al momento da parte di Apple tutto tace, e non è stato annunciato alcun keynote per le prossime settimane. Non è però da escludere che, sulla scia di quanto fatto con le Airpods Max, decida di svelare gli AirTags attraverso un comunicato stampa. Vi terremo aggiornati non appena arriveranno ulteriori informazioni.