AirTag, una storia a lieto fine: questo cane è stato salvato dagli item tracker di Apple

Continuano le notizie positive collegate alle AirTag di Apple: dopo aver scoperto che proprio le Apple AirTag hanno sventato un tentativo di stalking negli Stati Uniti, arriva scopriamo oggi la storia di Seamus, un cane pastore salvato da un allagamento in California grazie agli item tracker di Cupertino.

A riportare la notizia è stata la ABC, che ha spiegato che Seamus, un Pastore Australiano di un anno, è finito in una caditoia dopo essersi allontanato dal padrone durante una passeggiata. Per chi non lo sapesse, le caditoie sono dei sistemi di drenaggio delle acque piovane, che raccolgono queste ultime e le convogliano nei sistemi fognari. Talvolta, il flusso dell'acqua che scorre nelle caditoie può essere molto impetuoso, specie dopo forti temporali o allagamenti.

In effetti, questo è il caso della zona della California dove è avvenuto l'incidente di Seamus: il cane è così stato rapidamente separato dal suo proprietario dal flusso delle acque. Il Pastore Australiano è riuscito a riportarsi all'asciutto nuotando fino a uno degli argini del canale di scolo, ma ha comunque rischiato di rimanere intrappolato nel sistema fognario della Contea di San Bernardino.

Fortunatamente, però, la AirTag incastonata nel collare di Seamus ha permesso al suo proprietario di identificarne rapidamente la posizione, avvisando i Vigili del Fuoco della Contea, che lo hanno recuperato sano e salvo nel giro di poche ore. Secondo i soccorritori, "l'AirTag e il suo ID Tag ci hanno aiutati a rintracciare il cucciolo e a riunirlo con il suo proprietario".

Quello di Seamus è stato tuttavia un caso fortunato: poiché le AirTag non hanno un tracking GPS integrato, Apple le sconsiglia per tenere sotto controllo i movimenti di un animale o di un bambino, perché questi verrebbero "persi" una volta usciti dal raggio del collegamento tra lo smartphone e l'item tracker.