Aiutare le api che muoiono in inverno? Semplice, col nuovo alveare robotico

Un alveare robotico in grado di proteggere le api durante l'inverno? Scopriamo insieme cosa ci dice il nuovo studio pubblicato sulla prestigiosa rivista Science Robotics.

È stata pubblicata una nuova ricerca condotta dal Politecnico di Losanna che aprirebbe la strada ad una vera e propria alleanza fra robot e animali. Stiamo parlando di un alveare capace di monitorare la vita nelle colonie delle api e di interagire con esse. Il dott. Rafael Barmak e colleghi hanno difatti sviluppato un alveare robotico in grado di interagire termicamente con le colonie di "Apis mellifera carnica".

Considerando che oramai le api stanno morendo ad un ritmo impressionante e a pochi sembra importare realmente, si tratta di un nuovo strumento che permetterebbe, a questi piccoli ma fondamentali insetti, di sopravvivere al freddo mantenendo una soglia di temperatura costante, tale da farle rimanere attive. In poche parole, si aggregano in una struttura definita "glomere" all'interno della quale si viene a creare un clima ottimale per lo svolgimento delle funzioni vitali.

"L'alveare robotico è stato utilizzato per osservare la colonia, raccogliendo i profili termici del glomere di api per lunghi periodi, consentendo l'interazione bio-ibrida con le api, esercitando un'influenza minimamente invasiva sull'architettura e sulla struttura del nido" ha affermato il dott. Donato Romano, direttamente dall'Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.

Inoltre, l'invenzione potrebbe rivelarsi utile anche per garantire supporto alle colonie di api colpite da temperature rigide invernali. Durante il periodo invernale infatti, quando le temperature scendono in modo drastico, le api indebolite possono anche cadere in uno stato di coma che può portarle alla morte.

Proprio per tali motivi, una volta attivati i vari sistemi che consentono di controllarne la temperatura, l'alveare robotico ha consentito di prevenire la problematica. Considerando dunque che proprio come gli esseri umani, anche le api provano emozioni, appare evidente come la tutela e la salvaguardia delle loro colonie risulti essere fondamentale.