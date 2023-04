Aiutare gli Hikikomori? Il governo sudcoreano paga 500 euro per uscire di casa

Tempo fa vi parlammo dell’hikikomori una malattia in continua crescita e adesso il governo sudcoreano, inizia ad attuare delle contromisure per tentare di contrastare tale patologia. Vuole che i bambini rinchiusi escano di casa e vadano fuori.

Il ministero per l'uguaglianza di genere e la famiglia del paese ha dichiarato che è stata approvata una misura per fornire supporto sanitario a tutti coloro di età compresa tra 9 e 24 anni che vivono come reclusi. Il programma, è infatti rivolto ai cosiddetti "hikikomori", un termine coniato in Giappone per descrivere un grave ritiro sociale, probabilmente aggravato dalla pandemia.

I giovani sudcoreani ottengono dunque dei veri e propri fondi pari a circa 650.000 won, ovvero $490 al mese per le spese generali di vita quotidiana. Il governo sta infatti "rafforzando il suo sostegno per consentire ai giovani solitari di recuperare la loro vita quotidiana e reintegrarsi nella società", ha affermato il ministero in una nota.

Poiché è destinata a diventare uno dei paesi o territori più anziani del mondo entro il 2044, la Corea del Sud che ha il tasso di fertilità più basso del mondo, ha speso finora più di 200 miliardi di dollari per aumentare la sua popolazione attraverso le nascite, con scarso successo. Il problema principale? Le tendenze demografiche sono destinate a minare la produttività del paese a lungo termine.

Inoltre, come riporta il Korea Institute for Health and Social Affairs, addirittura il 3% dei sudcoreani di età compresa tra 19 e 39 anni è considerato solo o isolato, comprendendo circa 350.000 persone. Il fenomeno è provocato da una serie di fattori, tra cui ansia sociale, stress e insicurezza economica. Come se non bastasse, la nazione subisce anche come conseguenza un'elevata disoccupazione giovanile, che si attesta al 7,2%.

"Questa politica è fondamentalmente una misura di benessere", ha affermato Shin Yul, professore di scienze politiche all'Università Myongji di Seoul.