È stato trovato un modo per aiutare i malati di cancro ad evitare la chemio

La chemioterapia è uno strumento incredibile per annientare le cellule tumorali, ma le nostre cellule normali finiscono nel fuoco incrociato e ciò può provocare effetti collaterali che alterano la vita.

Ora, un nuovo studio fornisce ai medici una tecnica che ha già aiutato alcuni pazienti con cancro del colon in stadio II a evitare la chemio, senza modificare i loro risultati clinici.

La tecnica impiegata in questo nuovo studio utilizza un tipo di DNA chiamato DNA tumorale circolante (ctDNA). Questo è abbastanza autoesplicativo: sono piccole sezioni di DNA frammentato da tumori che circolano nel flusso sanguigno.

Questo studio non è il primo a studiare il ctDNA e i ricercatori sanno che la sua presenza nel flusso sanguigno, dopo l'intervento chirurgico, predice il rischio di cancro recidivo.

Tuttavia, la nuova ricerca ha portato questa conoscenza un ulteriore passo avanti. Considerando il cancro del colon in stadio II, è il primo studio clinico che mostra che un "approccio guidato" del ctDNA dopo l'intervento chirurgico può avvantaggiare significativamente i pazienti.

"Il cancro del colon in stadio II rappresenta una sfida unica", spiega il gastroenterologo della Johns Hopkins Anne Marie Lennon.

"Nel carcinoma del colon in stadio I, i pazienti non ricevono la chemioterapia perché la loro prognosi di sopravvivenza è superiore al 90%. Il rischio di disagio e tossicità derivanti dalla terapia superano i benefici che può fornire. D'altra parte, ogni paziente con carcinoma del colon in stadio III attualmente riceve la chemioterapia perché il rischio di ricaduta è alto".

Nel cancro del colon in stadio II, il cancro si è diffuso attraverso gli strati muscolari della parete del colon, ma non si è ancora diffuso ad altri organi. In questo caso, il paziente sarà sottoposto a un intervento chirurgico per rimuovere il tumore, ma poi il medico dovrà scegliere se sottoporlo anche alla chemioterapia in seguito.

Sappiamo che circa il 75% delle persone con cancro al colon in stadio II non necessita di chemioterapia dopo l'intervento chirurgico, ma circa il 25% lo fa. Capire quali pazienti trarranno il massimo beneficio dalla chemio è incredibilmente importante e sbagliare può essere mortale.

Attualmente, ci sono una serie di caratteristiche che un tumore potrebbe avere che potrebbero indurre il medico a prenotare la chemioterapia, ad esempio se il tumore sembra anormale al microscopio o se il cancro ha invaso in altri tessuti.

Tra il 2015 e il 2019, 455 pazienti con cancro del colon di tipo II sono stati reclutati per lo studio. Da questo, 302 sono stati assegnati all'approccio guidato ctDNA, mentre il resto ha ricevuto cure standard. I pazienti sono stati seguiti dopo circa 37 mesi, il che significa che lo studio aveva dati sui pazienti per oltre tre anni.

Sia la gestione standard che il trattamento guidato hanno avuto tassi di sopravvivenza simili e nessuna recidiva del cancro (92,4 vs 93,5%) entro il periodo di studio. Tuttavia, la grande differenza era la quantità di chemioterapia che veniva somministrata. Nel gruppo di trattamento standard, il 27,9% dei pazienti è stato sottoposto a chemio, mentre nel gruppo di trattamento guidato dal ctDNA solo il 15,3 ha dovuto farlo.

"Un approccio guidato dal ctDNA al cancro del colon in stadio II ha ridotto l'uso della chemioterapia adiuvante senza compromettere la sopravvivenza libera da recidive", hanno scritto i ricercatori - guidati dall'oncologa gastrointestinale Jeanne Tie di Walter ed Eliza Hall Institute - nel loro nuovo articolo.

"Il basso tasso di recidiva nei pazienti ctDNA-positivi che hanno ricevuto la chemioterapia suggerisce un beneficio di sopravvivenza dalla terapia adiuvante".

Rimanendo in tema di progresso nel campo dell'oncologia, si sta studiando un modo per sradicare il cancro al fegato tramite onde sonore.