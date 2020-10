Per aiutare il metabolismo bevete caffè dopo la colazione, non prima

Bere caffè può essere un aiuto per prevenire l’insorgere del Parkinson, secondo studi recenti, ma anche un supporto per svegliarsi rapidamente. Ricercatori dell’Università di Bath però hanno mostrato che berlo prima di aver mangiato qualcosa per colazione può impedire il corretto controllo dei livelli di glucosio minando il metabolismo.

La ricerca pubblicata nel British Journal of Nutrition ha permesso di scoprire questa correlazione esaminando l’effetto dell’interruzione del sonno e del caffè mattutino su una gamma di diversi marker metabolici, dimostrando infine che una notte di sonno povero ha un impatto limitato sul nostro metabolismo, mentre bere caffè per svegliarsi può avere un effetto decisamente negativo sul controllo della glicemia.

I fisiologi dell’Università di Bath hanno chiesto a 29 persone in salute di affrontare tre situazioni differenti in ordine casuale: dormire normalmente e consumare una bevanda zuccherata al risveglio; dormire con un risveglio di cinque minuti ogni ora e bere la stessa bevanda di prima; dormire sempre in maniera interrotta, ma bevendo al risveglio un caffè nero forte prima della bevanda. Durante ogni test i ricercatori hanno prelevato campioni di sangue dai partecipanti allo studio dopo aver bevuto la bevanda dal contenuto energetico pari a una colazione normale.

I risultati finali hanno evidenziato che la singola notte di sonno interrotto non ha peggiorato le risposte glicemiche a colazione, anche se altre ricerche passate sconsigliano la perdita di molte ore di sonno in più notti di seguito. D’altro canto, però, bere una tazza di caffè nero forte prima di colazione ha aumentato la risposta del glucosio nel sangue del 50% circa, rivelando quindi che consumare caffeina dopo aver dormito male risolve il problema della sonnolenza ma limita la capacità del corpo di tollerare lo zucchero della colazione.

Secondo il codirettore del Centre for Nutrition, Exercise and Metabolism all’Università di Bath James Betts, “Quasi la metà di noi si sveglia al mattino e beve il caffè prima di fare ogni altra cosa, credendo che più ci si sente stanchi, più forte sia il caffè. Questo studio mostra però che abbiamo una conoscenza limitata degli effetti di questa abitudine sul nostro corpo, come appunto la compromissione del controllo della glicemia. Per migliorare la soluzione basta mangiare e poi bere il caffè se ne sentiamo ancora il bisogno”.

L’occasione della Giornata Internazionale del Caffè, ovvero oggi 1° ottobre, è sicuramente la migliore per capire meglio le implicazioni del consumo di questa bevanda che, nel caso del risveglio mattutino, può essere tranquillamente sostituita dall’esercizio fisico.