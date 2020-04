Aiutate la NASA a salvare le barriere coralline con questo gioco gratis

La NASA ha lanciato un gioco che consente di aiutarla a salvare le barriere coralline. Si tratta di un software gratuito particolarmente carino.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizmodo, l'Agenzia Spaziale ha lanciato un'interessante iniziativa dedicata ai gamer e a tutti coloro che vogliono partecipare. Stiamo parlando di un progetto che ha anche un buon intento per il nostro Pianeta, visto che si utilizzano i contributi degli utenti per cercare di salvare le barriere coralline. Infatti, la loro classificazione è di fondamentale importanza per agire al meglio delle nostre possibilità.

Sul sito ufficiale del progetto NeMO-Net, si legge: "NeMO-Net è un gioco iPad per giocatore singolo in cui gli utenti aiutano la NASA a classificare le barriere coralline dipingendo immagini 3D e 2D di coralli. I giocatori possono valutare le classificazioni degli altri giocatori e salire di livello mentre esplorano e classificano le barriere coralline e altri ambienti marini e creature provenienti da luoghi di tutto il mondo!".

NeMo-Net è disponibile per iPhone, iPad e Mac e si può scaricare direttamente dall'App Store. Al momento in cui scriviamo, non è disponibile una versione Android, ma la NASA afferma che arriverà presto. Per maggiori dettagli sull'iniziativa dell'Agenzia Spaziale, vi rimandiamo al sito ufficiale della NASA.