Ajax lancia KeyPad TouchScreen, la stazione di controllo smart per l'antifurto di casa

Se dopo la nostra prova dell'ecosistema di allarmi Ajax siete rimasti impressionati dalla facilità di installazione dei prodotti che lo compongono, potreste essere felici di sapere che, nelle scorse ore, Ajax ha rilasciato il KeyPad TouchScreen, un nuovo sistema di gestione dei suoi allarmi.

Ajax KeyPad TouchScreen è disponibile da oggi, venerdì 11 agosto, presso alcuni rivenditori convenzionati, il cui elenco completo è consultabile sul sito web di Ajax. Il prodotto è una vera e propria stazione di controllo per tutti i prodotti e gli antifurti Ajax sparsi per la casa, che punta a coniugare sicurezza e domotica in un ambiente veramente smart per la casa.



KeyPad TouchScreen è dunque dotato di una UI molto simile a quella dell'app Ajax, in modo da risultare di facile utilizzo e apprendimento da parte di chi già possiede l'ecosistema dell'azienda di Kiev. Inoltre, la stazione di controllo è dotata di uno schermo IPS touch di grandi dimensioni, pari a 5", e delle funzioni di sicurezza legate alle tecnologie DESFire e BLE (Bluetooth Low-Energy).

In particolare, KeyPad TouchScreen permette di gestire le aree di sicurezza in modo semplice e immediato: sarà infatti possibile visualizzare più aree di sicurezza con un solo tocco, semplificando l'inserimento e il disinserimento dell'antifurto nelle diverse sezioni della casa. Inoltre, il dispositivo supporta le notifiche sonore per gli allarmi e l'apertura delle porte, fornendo così molteplici aggiornamenti istantanei sullo stato della sicurezza della casa.



Il prodotto, poi, è dotato di un sensore di prossimità per la tastiera, che si attiva automaticamente quando viene rilevato il palmo della mano, e di una scheda di controllo per i dispositivi automatici, che può essere configurata anche con apposite carte Pass, portachiavi e persino smartphone per un'autenticazione rapidissima. Infine, KeyPad Touchscreen comunica con gli hub Ajax fino a 1.700 metri di distanza grazie alle tecnologie wireless Jeweller e Wings.