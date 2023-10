Ajax fa il pieno di novità all'Ajax Special Event: arriva anche l'integrazione con Yale

In occasione del quinto Ajax Special Event, Ajax Systems ha svelato tantissime novità per il suo ecosistema, tra cui i prodotti video, l’integrazione con Yale ed i dispositivi di Grade 3.

Partendo dall’integrazione con Yale, Ajax ha annunciato che gli utenti saranno in grado di gestire ed automatizzare le loro serrature intelligenti Yale direttamente dalla propria applicazione, grazie ad una connessione istantanea al cloud attraverso le API Yale Home che garantiscono comunicazioni fluide e sicure. Tra i modelli Yale che potranno godere di questa integrazione troviamo Yale Linus, Yale Doorman V2N/Classic e Yale Doorman L3S, per cui la sperimentazione partirà prossimamente anche in Italia.

Presentate anche le telecamere Ajax TurretCam, BulletCam, e DomeCam Mini, tutte dotate di una delle quattro possibili configurazioni: lente con angolo di visione di 85 o 110 gradi e risoluzione 3K o 4K. Ciascuna telecamera si adatta facilmente ai cambiamenti di luce grazie alla tecnologia True WDR che coinvolge sia hardware che software ed è ing rado di correggere l’illuminazione irregolare delle scene, analizzando i singoli fotogramma. Le telecamere sono anche dotate di un microfono digitale ed utilizzano un sistema di cancellazione del rumore personalizzato, ma sono anche conformi alla classe di protezione IP65 ed utilizzano il server Ajax Cloud per trasmettere gli eventi del sistema. Con la tecnologia jetSparrow viene garantita anche una rapida trasmissione peer-to-peer dei dati video, mentre l’analisi AI permette alle telecamere di rilevare e riconoscere diversi tipi di oggetti.

Presentata anche la rete NVR, che è già disponibile per l’ordinazione ed offre l’integrazione del sistema di gestione video di Ajax garantendo la piena sincronizzazione con l’intero ecosistema. Disponibile nelle versioni a 8 e 16 canali, offre accesso immediato agli archivi video grazie alla tecnologia JetSparrow con crittografia TLS.

Disponibile anche la KeyPad TouchScreen, la tastiera wireless con un’interfaccia grafica simile ad un’app Ajax, grande schermo IPS touch e tante funzioni di sicurezza di fascia alta tra cui il Bluetooth Low Energy.

Tutti gli altri annunci possono essere letti direttamente nel comunicato ufficiale di Ajax. Ricordiamo che su queste pagine abbiamo anche parlato dell’allarme Ajax.