Ajax presenta FireProtect 2 e WaterStop, i sensori smart contro incendi e allagamenti

Dopo aver svelato la nuova stazione antifurto Ajax KeyPad TouchScreen, la compagnia con sede in Ucraina ha presentato anche per il mercato italiano altri due prodotti volti a massimizzare la sicurezza della casa: stiamo parlando di Ajax FireProtect 2 e Ajax WaterStop, rispettivamente un rilevatore di fumo e una valvola smart di interruzione dell'acqua.

Ajax FireProtect 2 è un rilevatore antincendio completamente wireless e smart, dotato di sensori capaci di captare non solo il fumo, ma anche il calore e il monossido di carbonio. Si tratta dunque di una nuova generazione di antincendio residenziale, capace di distinguere il fumo dal vapore grazie al suo sensore con doppio spettro. Per di più, il software che controlla il rilevatore riesce a identificare i falsi allarmi, riducendone la probabilità.



Ajax FireProtect 2 è disponibile in Italia al prezzo di 189 Euro nel modello RB (con batteria sostituibile dalla durata di 7 anni) e di 209 Euro nel modello SB (con batteria sigillata dalla durata di sette anni). Potete trovare l'elenco dei rivenditori selezionati sul sito web di Ajax, mentre su YouTube è stato diffuso un breve video di presentazione del device.



Invece, Ajax WaterStop è una valvola di interruzione dell'acqua controllata a distanza. Il dispositivo è disponibile in tre versioni, con diametro da 1/2" (DN 15), da 3/4" (DN 20) e da 1" (DN 25), rispettivamente al prezzo di 317, 357 e 419 Euro. Anche in questo caso, vi invitiamo a dare un'occhiata all'elenco dei rivenditori sul sito web di Ajax e alla presentazione del dispositivo su YouTube.



Ajaxy WaterStop chiude l'acqua in 5 secondi se l'allarme di LeaksProtect di un sistema di sicurezza Ajax viene attivato. Inoltre, la valvola è compatibile con diversi rilevatori di allagamento di terze parti ed è composta da una valvola di alta qualità combinata ad un potente attuatore elettrico. Per installare, configurare e utilizzare il prodotto vi basta una connessione ad internet e l'app Ajax per dispositivi mobili: per saperne di più, comunque, vi rinviamo alla nostra prova dell'ecosistema antifurto Ajax.