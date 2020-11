Ajit Pai annuncia le dimissioni dalla FCC: lascerà la carica il 20 gennaio 2021

Il Presidente della Federal Communications Commission (FCC) statunitense Ajit Pai ha annunciato ufficialmente che lascerà la sua carica lo stesso giorno in cui il neo-eletto Presidente degli Stati Uniti Joe Biden presterà giuramento, ovvero il 20 gennaio 2021. Sebbene non sia una sorpresa, è una notizia che farà gioire diversi cittadini americani.

Ajit Pai è infatti ricordato per avere sancito la fine del principio della Net Neutrality negli Stati Uniti d’America, introdotto dall’ex presidente Barack Obama e considerato particolarmente delicato e cruciale in quanto, se rimosso, permette ai fornitori di servizi Internet come Verizon, AT&T o le nostre TIM, Fastweb e Vodafone di bloccare, limitare o assegnare priorità a pagamento a siti da loro selezionati, imponendo al consumatore l’iscrizione ad abbonamenti ulteriori per ottenere una maggiore velocità di accesso o lo stesso accesso a tali siti. Per farvi un’idea più chiara sul suo funzionamento, vi consigliamo la lettura del nostro approfondimento dedicato.

Nel 2018 le lamentele si erano moltiplicate a dismisura, con lettere aperte pubblicate online in cui si chiedeva di salvare la Net Neutrality e addirittura minacce di morte alla famiglia di Ajit Pai, un’ondata di malcontento che ha reso quest’uomo particolarmente odiato negli Stati Uniti e non solo.

Per questo molti potrebbero gioire delle sue dimissioni, annunciate con questo comunicato stampa: “È stato l'onore di una vita prestare servizio presso la Federal Communications Commission, anche come Presidente della FCC negli ultimi quattro anni. Sono grato al presidente Trump per avermi dato l'opportunità di guidare l'agenzia nel 2017, al presidente Obama per avermi nominato commissario nel 2012 e al leader della maggioranza al Senato McConnell e al Senato per avermi confermato due volte. Essere il primo asiatico-americano a presiedere la FCC è stato un privilegio particolare. Come dico spesso: solo in America”.

Membro della FCC del 2012, è stato nominato da Barack Obama stesso su raccomandazione di Mitch McConnell e nel gennaio 2017, sotto l’amministrazione Trump, ha ottenuto un mandato di cinque anni come presidente. Con il cambio di amministrazione, però, ora si è visto costretto a rassegnare le dimissioni.