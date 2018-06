AK Informatica vittima di un grave furto, chiesto aiuto agli utenti

AK Informatica, uno dei rivenditori di hardware più importanti del mercato italiano, la scorsa notte ha subito un gravissimo furto. Dalle prime ricostruzioni risulta che un gruppo di malviventi avrebbe fatto irruzione presso il magazzino di Azzano San Paolo (in provincia di Bergamo) alle 4:50 trafugando merci molto costose.

L’annuncio è arrivato sulla pagina ufficiale Facebook, su cui i titolari hanno disperatamente chiesto aiuto a tutti: “Nonostante i nostri sistemi di sicurezza questa notte attorno alle 4.50 ad Azzano San Paolo un gruppo di ladri è entrato in magazzino portandoci via tutta la merce più costosa” si legge nella nota in cui gli stessi titolari sottolineano che sono state trafugate schede video “Zotac, 1080ti 1070ti, msi 1070ti 1080ti, evga ed asus. Pc msi aegis, notebook msi ge73, ram adata xpg, cpu intel serie 8, monitor samsung 49 ultrawide”. La lista completa ancora non è disponibile, ma AK Informatica ha già fatto sapere che nel corso delle prossime ore provvederà a stilare un elenco completo delle merci trafugate dai magazzini.

Sono stati anche rubati due furgoni, di cui uno però è già stato trovato in Zona Campagnola a Bergamo. “Chiunque venga a sapere di qualcosa o qualcuno che vende online queste cose a prezzi stracciato per favore scriveteci o in pagina o a shop@akinformatica.it" è l’invito dei titolari, che sottolineano come nelle prossime ore qualche ordine potrebbe partire in ritardo a causa del danno.