Akamai DNS, perché Steam, PSN e molti altri servizi sono andati offline? La risposta

Svariati servizi legati al gaming sono finiti offline nella giornata del 22 luglio 2021. Si tratta di nomi molto noti, dal PlayStation Network a Steam. La situazione è stata risolta in modo tutto sommato tempestivo da chi di dovere, ma che cos'hanno in comune questi servizi? Un nome: Akamai DNS.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da PhoneArena ed Engadget, nonché chiaramente alle miriadi di segnalazioni effettuate dagli utenti, il 22 luglio 2021 per oltre un'ora parecchi noti siti Web non hanno funzionato per un buon numero di persone. Al contrario di quanto si possa pensare, non sono stati coinvolti solamente servizi come PSN, Steam ed Epic Games, ma anche molto altro. Alcuni nomi popolari? Amazon, Google, FedEx, Airbnb e McDonald's.

Insomma, essenzialmente "mezzo" mondo del Web è finito offline. Qual è il motivo? Gli utenti che hanno provato a collegarsi, ad esempio, al portale ufficiale di Steam nel corso "dell'ora incriminata" si sono trovati dinanzi un messaggio ben preciso: "Service Unavailable - DNS failure". Il tutto è stato documentato da 9to5Mac.

In questo contesto, l'azienda Akamai Technologies ha confermato di aver riscontrato problemi, rilasciando poi un fix che ha riportato tutto alla normalità. La società coinvolta è leader nel campo dei servizi CDN (rete per la distribuzione dei contenuti) e offre servizi DNS. Per chi non lo sapesse, si fa riferimento al sistema dei nomi di dominio (Domain Name System).

Pensateci bene: per raggiungere un sito Web, siete soliti digitare un indirizzo (ad esempio, "www.everyeye.it") nella barra degli URL. Tuttavia, quel nome, semplice da ricordare, in realtà è associato a un indirizzo IP. Qui entra in gioco il sistema dei nomi di dominio, che effettua una "traduzione".

Akamai Technologies offre questo tipo di soluzione (Edge DNS), offrendo una protezione da attacchi DDoS e minacce mirate. Capite bene, dunque, che nel caso questo servizio non dovesse funzionare per qualche motivo, ci possono essere parecchi "grattacapi". Proprio questo è quanto accaduto il 22 luglio 2021.