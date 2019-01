Al CES 2019 premiata la ciotola intelligente per gli animali domestici Mookkie

Altro progetto made in Italy premiato al CES di Las Vegas, dopo MatiPay, il sistema sviluppato interamente a Bari che consente di pagare Netflix e Spotify con denaro contante.

In questa news ci soffermiamo su Mookkie, una ciotola intelligente interamente sviluppata a Varese che è in grado di riconoscere tramite una fotocamera l'animale che gli si avvicina per attivare lo sportello dedicato e mettendo a disposizione del nostro compagno la quantità di cibo preparata.

Il progetto è piaciuto talmente tanto alla giuria che gli ha assegnato l'Innovation Award nella categoria Smart Home della Consumer Technology Association. Il premio sarà consegnato ufficialmente nella giornata di oggi, 8 Gennaio, in occasione dell'apertura ufficiale della fiera di Las Vegas.

Ovviamente soddisfatto Silvio Revelli, CEO di Volta, il quale ha spiegato che "abbiamo preso uno dei più semplici oggetti presenti nelle nostre case e lo abbiamo reinventato intorno alle più recenti tecnologie di intelligenza artificiale: questo è ciò che facciamo quotidianamente". La ciotola, come spiegato dallo stesso, può anche essere collegata ad una companion app per smartphone che è in grado di registrare le attività dell'animale, la quantità di cibo presente al suo interno ed invia notifiche nel momento in cui è necessario effettuare il rifornimento del cibo.