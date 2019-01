Al CES di Las Vegas è arrivata anche la toilette intelligente di Kohler

Non solo televisori, smartphone e notebook. Il CES di Las Vegas è cominciato da poco e ci stiamo già immergendo nelle novità tecnologiche che ci accompagneranno nel corso del prossimo anno. Ovviamente non mancano i gadget e prodotti bizzarri e per la giornata di oggi la proposta di Kohler ha decisamente guadagnato i riflettori.

La popolare società specializzata in impianti idraulici ha infatti presentato un gabinetto intelligente, con tanto di altoparlanti surround incorporati, illuminazione atmosferica e comandi vocali con Amazon Alexa.

La toilette intelligente Numi 2.0 di Kohler è davvero bizzarra ma allo stesso tempo ci catapulta in un'altra dimensione, in cui sarà possibile godere di una "esperienza completamente immersiva" grazie ai numerosi "miglioramenti dell'illuminazione e dell'audio", che permetteranno agli utenti di creare l'atmosfera ideale, il tutto grazie all'integrazione con i comandi vocali del sistema di Amazon.

Per Kohler non si tratta di una prima assoluta, dal momento che lo scorso anno sempre al CES di Las Vegas aveva presentato la linea Kohler Connect caratterizzata da doccia, specchio e vasca intelligente. La toilette intelligente integra anche al tecnologia per la vasca da bagno PerfectFill che permette di effettuare il bagno alla "temperatura preimpostata e la profondità desiderata con un semplice comando vocale".

Kohler ha anche diffuso i prezzi ufficiali dei dispositivi. Gli specchi intelligenti partono da 1.249 Dollari per la versione da 24, pollici, salendo a 1.624 Dollari per quella da 40 pollici. Il DTV + Shower System con comandi vocali e preset SPA costa 3.000 Dollari; la vasca da bagno free-standing, parte della collezione Veil Lighted Bathroom, costa 4.849 Dollari, mentre Numi Intelligent Toilet ha un prezzo di 7.000 Dollari.