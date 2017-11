Al via il Black Friday di Amazon: tante offerte fino a lunedì 27 novembre

: Ilè arrivato e Amazon.it offrirà sconti non-stop mettendo a disposizione dei clienti di Amazon.it migliaia di offerte in oltre 20 categorie, un’opportunità unica, in vista del Natale, per acquistare comodamente, in anticipo e risparmiando, alcuni dei prodotti più popolari.

I clienti Prime potranno accedere con un anticipo di 30 minuti alle Offerte Lampo, e beneficiare della consegna illimitata in 1 giorno senza costi aggiuntivi su oltre un milione di articoli e di consegne in 2-3 giorni su altri milioni. Ecco un'anticipazione di alcune delle offerte disponibili su Amazon.it nel corso della giornata di oggi, venerdì 24 novembre:

Dyson V6

Sony DSC-RX100M4 Fotocamera Digitale Compatta

Lenovo Moto G5S Plus Smartphone

Samsung Serie MU6470 Smart TV da 55'', Cristallo Attivo, con Supreme UHD Dimming e Telecomando Smart Remote Premium, Titanio Scuro - Esclusiva Amazon

Candy CMW2070DW microonde

L’Orèal Paris Edizione Limitata Natale Lost in Paradise cofanetto Pochette

Sony MDR100X Cuffie Bluetooth

Offerte su prodotti Lumberjack, Trussardi e scarpe da bambino Primigi

Alcune offerte dagli artigiani della vetrina Made in Italy

Ausker Set Coltelli in Ceramica Bianca ad Alta Densità, 4 coltelli da cucina

My Cooking Box Pici al tartufo x5

Materasso Memory Matrimoniale

Yespresso Capsule Fior Lui Espresso Compatibili Intenso - Confezione da 50 Pezzi

I clienti Amazon Prime che vivono nell’area di Milano e hinterland, potranno, grazie ad Amazon Prime Now, acquistare una selezione di centinaia di offerte del Black Friday, tra cui alcune esclusive e ricevere i prodotti entro un’ora o in finestre a scelta di due ore, grazie all’app Prime Now oppure dal sito primenow.amazon.it.

Alcune offerte esclusive di Prime Now

Carni dal mondo – Tagliata a fette di Abardeen 195 gr

Salumi Pasini – Confezione speciale chef Davide Oldani Deluxe

Autentici Sapori del Lazio, Porchetta di Ariccia Igp

Autentici sapori di Sardegna. Formaggio di Pecora Semi-stagionato 200 gr

Inoltre, con Prime Now, i clienti Amazon Prime che vivono nell’area di Milano e hinterland, potranno acquistare, grazie alla app oppure dal sito primenow.amazon.it, una selezione di offerte del Black Friday, tra cui alcune esclusive, e ricevere i prodotti entro un’ora o in finestre a scelta di due ore.

Ma le offerte non finiranno venerdì, proseguiranno in fatti per tutto il weekend e fino a lunedì 27, giornata di Cyber Monday. Amazon celebra il Cyber Monday con migliaia di nuove offerte su prodotti di elettronica e informatica, giocattoli, utensili e, tra gli altri, articoli per la cucina e la casa. Basta controllare il sito Amazon.it durante il fine settimana per scoprire quali offerte saranno disponibili per i clienti.