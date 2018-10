Al via su DAZN le dirette della Championship Inglese

DAZN continua ad espandere il proprio catalogo di contenuti da mettere a disposizione degli utenti. E nel giorno del ritorno sulla piattaforma della Roma, prende il via un altro campionato.

Si tratta della Championship Inglese, l'equivalente della nostra Serie B (anch'essa disponibile su DAZN), che sarà trasmessa in esclusiva sul servizio di streaming.

Il programma di oggi è già molto ricco:

13:30 - Leeds vs Brentford;

16:00 - Preston vs Wigan;

18:30 - Bolton vs Blackburn.

Non è noto che tipo di accordo abbia stilato DAZN con la Sky Bet Championship, questo il nome del campionato.

Il quadro del calcio internazionale è chiuso dalla Ligue 1 e l'incontro tra Alaves e Real Madrid di questa sera alle 18:30. Chiaramente è in programma anche la trasmissione di tutto il campionato di Serie B e della Liga spagnola, comprese le partite del Getafe e del Rayo Vallecano.

DAZN attraverso questa novità espande ulteriormente il proprio cartellone dedicato al calcio internazionale, con uno dei campionati più amati dagli appassionati del calcio inglese, che nelle ultime stagioni ha dato vita a molti incontri interessanti ed il via alla favola del Leicester di Claudio Ranieri.

Ricordiamo che l'abbonamento a DAZN per coloro che non sono abbonati a Sky Italia è di 9,99 Euro al mese, senza alcun vincolo e con la possibilità di annullarlo in qualsiasi momento.