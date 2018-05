Al via gli Acer Days su Amazon.it con PC Gaming, Monitor e Notebook in offerta

Tornano su Amazon.it gli Acer Days: dal 21 al 27 maggio, tantissimi prodotti Acer a prezzi scontatissimi, tra cui PC Gaming, Notebook, Monitor, Desktop, Tablet, accessori e hardware di ogni tipo. Di seguito le principali offerte di oggi, lunedì 21 maggio.

Acer SA240Ybmid Monitor (127.92 euro)

Il design sottile ed elegante assicura che il monitor sia piacevole alla vista e conceda maggiore spazio allo schermo. Con i suoi 6,6 mm di spessore, SA0 risulta decisamente alla moda. Elegante supporto. La base, con motivo a cerchi concentrici, è elegante in ogni ambiente. ZeroFrame. Massimo divertimento e massima visibilità dello schermo grazie al design senza cornice. Tutti possono guardare. Grazie agli ampi angoli di visione e alla tecnologia IPS puoi condividere le immagini con chi ti sta attorno. Risoluzione Full HD. La risoluzione Full HD rende le immagini più chiare e nitide. Tecnologia IPS. Condividi il contenuto dello schermo con amici e familiari: i colori restano inalterati indipendentemente dall'angolo di visualizzazione. Ampio angolo di visione. Visione sorprendente da qualsiasi angolazione.

Acer Notebook Swift 3 SF315-51-32GD (519.20 euro)

Un Notebook con processore Intel Core i3-7130U, 4 GB di RAM DDR4, 256 GB SSD, sistema operativo Windows 10 Home, Display 15.6 pollici FHD IPS LCD, proposto nella colorazione argento.

Acer Predator Triton 700 PT715-51-75EG (2.319,20 euro)

Predator Triton 700. Il sottilissimo Predator Triton 700 unisce capacità di raffreddamento a prestazioni straordinarie. Lascia il desktop a casa. Non ne hai bisogno. Sistema operativo Windows 10 Home, display 15.6" IPS FHD LED LCD (1920 x 1080), processore Intel Core i7-7700HQ, scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1080, 8GB GDDR5, RAM 16 GB DDR4; 256GB+256GB PCIe SSD RAID 0.

Acer Nitro 5 AN515-51-720N (955,99 euro)

Pensato per i casual gamer, Acer Nitro 5 è dotato di potenza di calcolo ed elaborazione grafica in grado di offrire prestazioni incredibili senza rinunciare ad uno stile aggressivo ma ricercato. Windows 10, display 15.6" IPS Full HD (1920 x 1080), processore Intel Core i7-7700HQ, scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1050Ti 4GB GDDR5, RAM 16 GB DDR4, DDR4 SDRAM - 1 TB HDD, 256 GB SSD, Processore Intel Core i7.

ACER Notebook Switch 5 SW512-52P-71TA (899,55 euro)

Angolazione perfetta per la massima efficienza Ogni aspetto di Switch 5 è concepito per un utilizzo quotidiano efficiente e pratico, con uno straordinario design di livello superiore. Facilmente regolabile con l'uso di una sola mano, puoi scegliere l'angolazione che più si adatta alle tue esigenze grazie a un supporto regolabile autoretrattile che semplifica il posizionamento. Design straordinario la cover in metallo con bordi ondulati di facile impugnatura offre la massima durabilità ed eleganza. Digitazione a portata di mano Puoi sollevare la tastiera magnetica full-size a scatto, che diventa la cover dello schermo, semplificando la digitazione. Quando divertimento e funzionalità si incontrano Rimuovi lo schermo e guarda i tuoi programmi preferiti o condividili con i colleghi. Prolunga la tua giornata con una durata della batteria di 10.5 ore avrai un dispositivo carico per tutto il giorno. Audio ottimizzato Ascolta i tuoi interlocutori e gli effetti speciali con la massima nitidezza grazie ad Acer TrueHarmony e all'amplificatore intelligente.