In Alabama sono stati trovati nidi di vespe grandi quanto una macchina

L'Alabama Cooperative Extension System ha avvisato i cittadini di prestare attenzione ai nidi, grandi quanto una macchina, delle "giacche gialle", il nome in cui vengono chiamate le vespe in Nord America.

I nidi delle vespe contengono solitamente poche migliaia di esemplari. Se il clima non diventa abbastanza freddo in inverno per uccidere questi insetti, allora l'intera comunità potrebbe sopravvivere.



Questo ha quindi prodotto dei super-nidi contenenti più di 15.000 esemplari. Gli entomologi hanno documentato almeno 90 di questi nidi nel 2006, e quest'anno potrebbero essercene anche di più.

Le vespe sono molto aggressive quando difendono il loro nido e, contrariamente dalle api, non muoiono una volta che pungono. In genere nidificano sotto terra o in delle buche, ma molto spesso possono nidificare in ambienti costruiti dall'uomo.

Secondo un comunicato dell'Alabama Cooperative Extension System inoltre, sono già stati trovati due di questi nidi perenni quest'anno, un mese prima rispetto al 2006.

L'esistenza di questi nidi è da attribuire principalmente al cambiamento climatico. In genere infatti, ogni anno le colonie (tranne la regina) si estinguono a causa del freddo. La regina poi, unica superstite, ha il compito di ricreare una nuova colonia. A causa degli inverni sempre meno rigidi però, molte vespe non muoiono e le regine non hanno alcun motivo per creare una nuova colonia.