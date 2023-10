Alan Wake 2 troppo pesante per la vostra scheda? Arriva su GeForce NOW

Per chiudere al meglio un ottobre da incorniciare, in cui tra le altre cose sono approdati anche Cities: Skylines 2 e Forza Motorsport su GeForce Now (entrambi per giunta utilizzabili gratuitamente con PC Game Pass), è arrivato il momento di Alan Wake 2.

Sulla piattaforma cloud di NVIDIA, che già da tempo ospita sia Alan Wake che la versione Remastered, è ufficialmente disponibile anche il secondo capitolo dell'incubo senza fine del nostro scrittore preferito, di cui vi abbiamo parlato in maniera maggiormente approfondita nella nostra recensione di Alan Wake 2.

Da notare come il gioco sia arrivato a sorpresa sulla piattaforma, sempre tramite libreria Epic Games (dunque richiederà l'acquisto del gioco), e non sia stato annunciato insieme ai titoli della settimana nel consueto aggiornamento del GFN Thursday insieme a Cities: Skylines 2, evidentemente proprio per dare equo risalto anche al city builder di Paradox.

Se avete riscontrato qualche difficoltà nel soddisfare i requisiti minimi ma avete una buona connessione, quindi, con la sottoscrizione Ultimate potrete giocare con la potenza di una RTX 4080 anche in 4K, contando sulle incredibili performance del DLSS con Frame Generation e Ray Reconstruction, che rendono possibile giocare anche in Path Tracing in tempo reale al titolo horror di Remedy.