Siamo all'alba dei SUPERcomputer quantistici, Microsoft prevede meno di 10 anni

In uno studio recente, i ricercatori di Microsoft hanno annunciato un progresso che li avvicina alla realizzazione di un computer quantistico commerciale, un vero e proprio salto tecnologico che aprirà una nuova era dell'umanità.

I nostri attuali computer, che siano smartphone, laptop o supercomputer, funzionano su un codice chiamato binario, un linguaggio di uni e zeri, noti come bit. Ogni bit può esistere come uno o zero, un po' come un interruttore di luce: è o acceso o spento, non c'è una via di mezzo. I calcolatori quantistici, invece, al posto dei bit, utilizzano i bit quantistici, o qubit.

A differenza di un bit normale, un qubit può esistere in più stati contemporaneamente grazie a una proprietà chiamata sovrapposizione quantistica. In sovrapposizione, un qubit può essere sia uno che zero allo stesso tempo (per altri dettagli, ecco cos'è un computer quantistico).

Ovviamente per far funzionare qualcosa del genere, abbiamo bisogno di un tipo di hardware molto diverso da quello che abbiamo a disposizione, e questo si è rivelato molto impegnativo. Ora, Microsoft afferma che il loro nuovo dispositivo raggiunge qubit logici con stabilità hardware. Ciò rappresenterebbe non solo un grande passo verso il calcolo quantistico, ma anche verso la scalabilità dei sistemi nei supercomputer quantistici.

Il problema principale con l'hardware del calcolo quantistico è che i sistemi di solito hanno alti tassi di errore. L'innovazione tecnologica annunciata da Microsoft ruota attorno a qualcosa chiamato 'fermione di Majorana'. Un particella di Majorana è essenzialmente un fermione, un tipo specifico di particella con una proprietà molto speciale: è la sua stessa antiparticella (particelle della stessa massa e spin, ma con carica elettrica opposta).

Essenzialmente, una coppia di fermioni di Majorana potrebbe rappresentare un qubit. Poiché le informazioni memorizzate in questo tipo di bit quantistico sarebbero distribuite su più particelle, renderebbe più difficile interrompere e meno incline all'errore. Il nuovo traguardo di Microsoft fa proprio questo, segnando quello che gli autori vedono non solo come un passo verso un computer quantistico più stabile, ma anche un supercomputer quantistico.

Sì, avete letto bene: non un "semplice" computer quantistico (che sprizza già fantascienza da tutti i pori) ma un supercomputer quantistico. Microsoft vuole introdurre una nuova misura per valutare le prestazioni dei computer quantistici: ovvero operazioni quantistiche affidabili al secondo (rQOPS). Perché un computer quantistico diventi un supercomputer, avrebbe bisogno di fare circa 1 milione di rQOPS al minimo, ma idealmente, più verso 1 miliardo.

La grande M afferma che ci vorranno meno di 10 anni per raggiungere una tecnologia simile. Staremo a vedere, ma per tanti questo futuro è più vicino che mai.