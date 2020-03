Al Bano da solo all'aeroporto di Fiumicino: la foto fa il giro dei social network

Nelle ultime ore, sta facendo il giro dei social network uno scatto che ritrae Albano Carrisi, questo il vero nome del cantante Al Bano, intento ad attendere i bagagli praticamente da solo nell'aeroporto di Fiumicino, che in questi giorni sta subendo un calo di passeggeri a causa della questione Coronavirus.

Ma dove stava andando Al Bano? Ebbene, stando anche a quanto riportato da TGCom24 e come segnalato su Twitter, probabilmente il cantautore si stava recando a Milano, visto che nella serata di ieri venerdì 6 marzo 2020 ha partecipato al programma "Amici 19" di Maria De Filippi, andato in onda su Canale 5.

La foto, pubblicata online da una giornalista de "La Gazzetta del Mezzogiorno" e diventata rapidamente popolare sui social network, sembra rappresentare quanto stanno vivendo molti italiani in questo momento. Tuttavia, come già dimostrato da Francesca Michielin, la musica non si ferma ed è importante rimanere tutti uniti e non mollare, come ricordato, ad esempio, dall'hashtag #milanononsiferma, lanciato dal sindaco di Milano, Beppe Sala, qualche giorno fa.

Visto che si sta parlando di un argomento legato al Coronavirus (COVID-19), vi ricordiamo che è fondamentale informarsi da fonti ufficiali. A tal proposito, vi consigliamo di consultare il sito del Ministero della Salute e quello della World Health Organization (in inglese).