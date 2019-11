Alberghi e laboratori orbitanti? Ecco cosa potremmo usare

I razzi possiedono varie parti (stati) e alcune di queste generalmente vengono abbandonate nello spazio (dove diventano spazzatura) o fatte ritornare sulla terra (dove diventano spazzatura ugualmente). Ma una società canadese sta pensando di riusare questi stati superiori.

L'idea è della società di servizi spaziali commerciali Nanoracks: trasformare gli stati superiori dei razzi, generalmente riempiti di carburante per lanciarli in orbita, in strutture orbitali, compresi alberghi, centri di ricerca e depositi. Il tutto in collaborazione con la Maritime Launch Services (MLS). Jeffrey Manber, CEO di Nanorack, ha detto che "Ci sono un sacco di cose che si possono fare con le parti superiori e la nostra principale convinzione alla Nanorack è che non si spreca qualcosa destinato allo spazio, è troppo prezioso".

Nanorack vorrebbe usare i razzi della MLS per alloggiare robot di saldatura che rimettano a nuovo questi stati superiori abbandonati mentre sono già nello spazio, piuttosto che risistemarli sulla Terra. Ma questa visione è ancora un po' futuristica e ha molti anni di lavoro davanti a sè. I razzi MLS attualmente in uso, i Cyclone 4M, non sono abbastanza grandi per essere trasformati in hotel spaziali o altre strutture destinate all'uso umano.



In oltre la questione ha anche un ulteriore e importante vantaggio: riutilizzare vecchie parti di razzi nello spazio, come accennato, significherebbe meno spazzatura. La spazzatura spaziale è un problema serio e in crescita e, secondo la NASA, gli stadi superiori che non vengono fatti cadere sulla Terra per essere bruciati nell'atmosfera vi contribuiscono in modo importante. Stephen Matier, presidente e CEO di MLS, ha aggiunto "Abbiamo comunque questa roba lassù, quindi perché non prenderla e riutilizzarla per qualcosa che ha un secondo vantaggio [....], che fa più scienza". Solitamente queste "sparate futuristiche" siamo abituati a sentirle dall'iconico Elon Musk, ma ultimamente è occupato con le AI.