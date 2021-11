Quanti alberi ci sono in Amazzonia? Il loro numero è incredibile

La foresta amazzonica merita senza alcun dubbio il soprannome di "polmone del mondo", poiché è la più grande foresta pluviale tropicale del mondo, con un'incredibile superfice di 6.700.000 km quadrati. La sua presenza è fondamentale per il pianeta... e una domanda sicuramente sorge spontanea a questo punto: quanti alberi ci sono al suo interno?

Secondo uno studio condotto da biologi e ambientalisti, l'Amazzonia ospita circa 390 miliardi di alberi e 16.000 diverse specie di questi arbusti - ovviamente calcolati su base statistica. Come ben sappiamo l'Amazzonia detiene fino al 17% delle riserve mondiali di carbonio terrestre, ma non tutti gli alberi della foresta sono importanti allo stesso modo.

Secondo una passata ricerca pubblicata sulla rivista Nature Communications, solo l'1% delle specie arboree amazzoniche è responsabile del 50% dello stoccaggio del carbonio della foresta. Proprio recentemente, purtroppo, il tasso di deforestazione della foresta pluviale ha raggiunto il livello più alto da 15 anni.

Non solo. La distruzione dell'ambiente in questa zona potrebbe portare all'estinzione di oltre 10.000 specie di piante e animali. Il 18% del bacino amazzonico è già stato deforestato, mentre un altro 17% è stato degradato. Insomma, l'Amazzonia ospita ben 390 miliardi di alberi, ma ogni giorno questo numero si riduce sempre di più... per colpa nostra.