Questi alberi 'camminano' ogni giorno: è scientificamente possibile?

Nella foresta del subcontinente indiano accadono cose decisamente particolari e bizzarre. Sembra infatti che alcuni alberi... "camminino". Andiamo a vedere cosa c’è di scientifico in tutto ciò.

Dopo aver visto l'albero più vecchio d'Italia, questa volta parliamo degli alberi di banyan (Ficus benghalensis), riconosciuti come i più grandi del mondo in termini di superficie che possono coprire individualmente. Pensate infatti che il più grande esemplare attualmente conosciuto, il Great Banyan, copre 14.500 piedi quadrati pari a circa 1.347 metri quadrati.

Situato all’interno del giardino botanico Acharya Jagadish Chandra Bose, a Calcutta, è perfettamente paragonabile ad un intero isolato di Manhattan. Considerati sacri nell'induismo, viene chiamato "Vata-vriksha" ed è associato a Yama, il dio della morte. Per questo motivo, l'albero viene spesso coltivato vicino ai crematori di alcuni villaggi. Inoltre, risultano essere veramente "spietati".

Tendono infatti ad espandersi attraverso le loro radici e di conseguenza i loro rami. Conosciuto anche come il "fico strangolatore", gli alberi di banyan crescono da semi che si posano su altri alberi e poi mandano le loro radici verso il basso per soffocarli.

Quando l'albero ospite muore, il banyan emette le sue caratteristiche radici che sostengono i rami che assomigliano agli altri alberi. Per comprendere meglio di cosa stiamo parlando, vi basterà osservare un esemplare al seguente link. Possiedono però una caratteristica che li rende particolarmente interessanti.

Le radici stesse sono infatti flessibili e possono letteralmente "strisciare" in modo da consentire loro di riposizionarsi per ottenere luce solare e sostanze nutritive ottimali, il che fa sembrare che abbiano camminato davvero. Ma dopo aver visto che alcuni alberi muoiono senz'acqua mentre altri si riprendono, come mai non siamo in grado di avere dei filmati di tali spostamenti?

La risposta è piuttosto banale in realtà, poiché si muove quotidianamente ad un ritmo in gran parte impercettibile per gli esseri umani. Si tratta anche di alberi molto longevi, con alcuni esemplari che vivono fino a 500 anni.