Gli alberi geneticamente modificati per assorbire più anidride carbonica sono realtà

Living Carbon, in San Francisco, è una start-up che ha creato degli alberi di pioppo geneticamente modificati per aiutarci a combattere la crisi climatica. Il disegno della società prevede di piantare da 4 a 5 milioni di alberi entro la metà del prossimo anno.

Secondo Maddie Hall, CEO di Living Carbon, questo sarebbe il primo tentativo di distribuire in una foresta degli Stati Uniti degli alberi geneticamente modificati (il più delle volte, questi rimangono in laboratorio o finiscono in frutteti commerciali. “Living Carbon è la nostra risposta alla domanda: siamo in grado di immagazzinare carbonio con la stessa ingegnosità che ci ha permesso di rilasciarlo?” scrive l’amministratore delegato. “Insomma, sì. Possiamo entrare in una nuova era ecologica ed economica in cui utilizziamo il potere delle piante per catturare e immagazzinare più carbonio”. Affermazioni di questo tipo sono sicuramente rassicuranti, in vista di un futuro sempre più tecnologicamente avanzato.

Il fine della fotosintesi clorofilliana è quello di convertire il carbonio in zuccheri e sostanze nutritive capaci di dare sostentamento a tutti gli organismi viventi; tuttavia, quando questa avviene, le piante rilasciano un sottoprodotto tossico che deve essere scomposto in maniere adeguata.

“[Il processo] non solo spreca energia, ma perde anche molto carbonio fisso sotto forma di CO2, che viene nuovamente rilasciato nell'aria”, spiega, invece, Yumin Tao, vicepresidente della biotecnologia dell’azienda. I tre geni inseriti nei pioppi serviranno proprio a ridurre la fotorespirazione. L’azienda deve ancora dimostrare se i suoi alberi sono in grado di adempiere all’ambizioso obiettivo e gli unici dati disponibili provengono da uno studio in serra.

Sentiremo sicuramente parlare dell’iniziativa, sperando in maniera positiva.