Gli alberi più importanti della Cina e degli USA potrebbero presto scomparire, ecco perché

Non è raro che negli ecosistemi di tutto il mondo si dia importanza agli alberi meno comuni e più a rischio. Nelle foreste, tuttavia, le specie più comuni possono essere essenziali per la struttura e la funzione dell'ecosistema, e sono noti collettivamente come "specie fondanti".

Nel tentativo di identificare queste specie ed elevare il loro stato di conservazione prima che scompaiano definitamente, una collaborazione di ricerca tra scienziati cinesi e americani ha sintetizzato dati sulla biodiversità a lungo termine da 12 immense aree di studio forestali che si estendono per 2.400 chilometri.

"Le specie fondanti sono le specie su cui vengono costruiti e supportati gli ecosistemi, proprio come le fondamenta della tua casa", spiega Aaron Ellison, coautore dello studio. "Ma possono essere così comuni da nascondersi in bella vista, trascurati perché mancano del prestigio e del fascino delle rarità."

I loro risultati, pubblicati sulla rivista Ecology, indicano gli aceri come potenziali "specie fondanti" sia in Cina che in Nord America. La Botanic Gardens Conservation International ha dimostrato che 36 delle 158 specie di aceri in tutto il mondo (praticamente un quarto di tutti gli aceri della Terra) sono ad alto rischio di estinzione in natura. Quattordici di queste specie esistono solo in Cina.

"Dovremmo prestare maggiore attenzione alle queste specie fondanti, identificandole e proteggendole prima del loro inevitabile declino", affermai infine Xiujuan Qiao, che ha condotto lo studio. Gli alberi sono molto importanti: potrebbero salvare la Terra dai cambiamenti climatici e possono essere trovati perfino nel deserto.