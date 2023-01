Quanti alberi servirebbero per compensare i consumi dei Bitcoin? Non pochi

Non è un mistero che da tempo sia stia discutendo insistentemente in merito all'impatto ambientale dei Bitcoin. Ma quante piante servirebbero per compensare i consumi della criptovaluta? Qualcuno ha provato a calcolarlo.

Come riportato da Gizchina (che cita Forex Suggest, da cui deriva l'immagine presente in calce alla notizia), i Bitcoin hanno rappresentato la criptovaluta più inquinante nel corso del 2022, chiaramente per via del mining. Pensate che gli esperti hanno stimato che, nell'ambito dei 12 mesi presi in considerazione, questa attività ha prodotto circa 86,3 milioni di tonnellate di CO2.

In parole povere, la società avrebbe bisogno, per compensare l'impatto delle emissioni, di piantare 431,6 milioni di nuovi alberi. Insomma, si fa riferimento a numeri importanti, che già da tempo hanno attirato l'attenzione quando si pensa all'impatto ambientale dovuto al meccanismo di consenso Proof of Work (PoW) legato al mining Bitcoin.

Pensate che di recente il passaggio di Ethereum al meccanismo PoS (Proof of Stake) ha permesso a quest'ultima di ridurre del 99,95% il consumo di energia nella blockchain. In parole povere, quello che coloro che sono soliti seguire il mondo crypto chiamano "The Merge" sembra aver ridotto non di poco i consumi di Ethereum.

Non è dunque un caso che persone come Lee Smales, professore di finanza presso la University of Western Australia, abbiano di recente deciso di criticare l'uso del PoW per il mining Bitcoin. Insomma, le emissioni relative alla principale criptovaluta non stanno di certo passando inosservate.