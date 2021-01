Gli alberi della Terra nascondono preziosi indizi sull'attività millenaria del nostro Sole

Da circa quattrocento anni, da quando è stato inventato e messo a punto il Telescopio, il Sole è diventato un oggetto fisso per studi e analisi e in questi quattro secoli abbiamo scoperto moltissimo, in particolare sul suo ciclo regolare e la presenza delle macchie solari.

Il ciclo del Sole ha una ricorrenza abbastanza precisa: ogni 11 anni la nostra stella completa un Ciclo di attività, passando per un picco e per un minimo con andamento sinusoidale. Da quando la nostra principale fonte di energia è studiata e messa sotto osservazione abbiamo una grande quantità di dati che ci consente di sapere molto sul suo passato (e sul suo futuro).

Abbiamo scoperto che molto della "forza" del Sole è correlata alle macchie solari: banalmente più ce ne sono e più il Sole è attivo. Ma quattrocento anni di età in scala cosmologica non sono nemmeno la punta di uno spillo, e occorre un metodo su una scala temporale più ampia per riuscire a fare un quadro di insieme più preciso.

In questo nuovo studio, gli scienziati hanno pensato bene di servirsi degli alberi della Terra per il loro scopo: alcuni esemplari possono tranquillamente superare i 5000 anni di età (il più vecchio del mondo - per ora trovato in Svezia - ha un'età stimata intorno ai 9500 anni!) e sono i più antichi e "sapienti" testimoni delle epoche remote del nostro pianeta. Sono in grado di comunicarci tanto, grazie alle informazioni dell'ambiente esterno che facilmente vengono impresse sugli "anelli" di cui sono composti i loro tronchi. Gli anelli crescono a ritmo regolare, funzionando come una clessidra capace di scandire il tempo a ritroso.

Gli studiosi quindi prelevano campioni del tronco (si praticano piccoli fori attraversandoli per tutta la loro lunghezza, senza necessariamente tagliare l'esemplare) o studiando del legno antico e vanno alla ricerca di tracce di atomi radioattivi, possibilmente il carbonio14 (C14), che possiede un emivita di almeno 5700 anni.

La cosa interessante è che il C14 sito negli alberi non proviene dal Sole, ma dai potentissimi e pericolosi raggi cosmici in arrivo dall'esterno del sistema solare. La nostra stella infatti ci salva e ci scherma da questi raggi. Se il Sole - in quel periodo - avesse avuto una grande attività magnetica, avrebbe filtrato con maggiore intensità la presenza di C14 radioattivo, facendone arrivare una quantità irrisoria nei tronchi degli alberi. Al contrario, un elevato tasso di carbonio radiativo starebbe a significare che il Sole in quell'epoca era particolarmente dormiente.

L'unico problema di questa affascinante ricerca è che non è facile rilevare tali isotopi radioattivi. Per fortuna, con la moderna "tecnica di spettrometria di massa mediante acceleratore" si è ora in grado di misurare bassissime concentrazione di C14 nel giro di poche ore, anche con campioni di albero incredibilmente piccoli.

Lo studio è riuscito a catalogare i cicli undecennali del Sole fino all'anno 969 d.C. Un risultato eccezionale che ha confermato persino eventi protonici di particolare intensità del millennio passato.

Ancor più eccezionale è che - grazie alla versatilità della tecnica di rilevamento - è possibile persino studiare in futuro campioni di legno fossilizzato, spingendosi anche ad un'analisi che possa guardare indietro di decine di migliaia di anni.