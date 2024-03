Gli alberi stanno 'tossendo' ed è un segnale estremamente preoccupante

La natura offre spesso soluzioni ingenue a problemi di lunga data. Se da una parte però è bene sfruttarla per tali scopi, dall'altra bisogna essere consapevoli che si sta raggiungendo il limite. Gli alberi stanno perdendo la loro battaglia contro l'eccesso di CO2, un fenomeno descritto metaforicamente come una "tosse".

Un team di ricercatori, sotto la guida del geoscienziato Max Lloyd, ha esplorato le conseguenze del cambiamento climatico sugli alberi, focalizzandosi in particolare su come reagiscono alle elevate concentrazioni di CO2 nell'atmosfera. Invece di assorbire questo gas serra e contribuire a ridurre l'impronta carbonica dell'umanità, i giganti verdi stanno "tossendo", ovvero rilasciando CO2 nell'atmosfera.

La ricerca, pubblicata sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences, mette in luce un aspetto preoccupante: in ambienti caratterizzati da temperature superiori ai 20°C (circa 68°F), gli alberi tendono a emettere più CO2 di quanta ne assorbano. Questo fenomeno, noto come fotorespirazione, aumenta in condizioni di stress dovute a calore e siccità portando a un'inversione del loro ruolo da "assorbitori" a "emettitori" di carbonio.

Questi risultati sottolineano un circolo vizioso del cambiamento climatico, dove temperature più elevate compromettono la capacità degli alberi di fungere da polmoni del pianeta, riducendo ulteriormente la possibilità di mitigare l'aumento dei gas serra. Lloyd e il suo team stanno ora esaminando il legno fossilizzato per studiare come i tassi di fotorespirazione si siano evoluti nel corso di decine di milioni di anni, sperando di comprendere meglio le potenziali future dinamiche di questo essenziale ciclo naturale.

I nostri più potenti alleati stanno dunque soffrendo a causa delle nostre azioni. Bisogna solo sperare che non inizino a camminare per trovare un nuovo pianeta!

